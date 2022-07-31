На ротацію додому без жодних втрати повернувся загін спеціального призначення "Любарт"

В гарячих точках вони були близько двох місяців і повернулися без втрат. Зустріч з рідними була символічною - біля стін замку Любарта, йдеться в ТСН.

Олександр воювати пішов у вісімнадцять, каже, це був свідомий вибір. «З десяти років я бачив, що відбувалось на Майдані і свідомо, ще з 10 років розумів, що це переросте в повномасштабну війну і мені все рівно доведеться йти», - каже він.

«Ми його не зупиняли. Він ухвалив рішення - ми прийняли його рішення», - каже мама бійці.

В ротацію після важких боїв повернулися більше сотні вояків спецпідрозділу. Хлопці воювали на запорізькому напрямку. «Це лінія зіткнення, де хлопці приймали бої, є поранені, є контужені. На щастя, всі живі, є перелік вбитих ворогів, є захоплені в полон окупанти», - каже начальник штабу загону спецпризначення «Любарт» Андрій.

«Особовий склад показав себе достойно. Ті, хто були досвідчені – поділилися досвідом. Ті, хто менш досвідчені – навчилися багато чого», - каже командир ОЗСП «Любарт» Вадим.

Зустрічають бійців спецпідрозділу «Любарт» символічно - у стінах замку з такою ж назвою. І теж символічно український гімн на весь майдан виводить волинка.

Бійці кажуть, приїхали лише перепочити. Довго затримуватися вдома не збираються, бо на фронті, ще мають багато роботи.

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