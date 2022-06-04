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На розмінування всієї території України піде майже 10 років - Монастирський

На розмінування всієї території України піде майже 10 років - Монастирський

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На розмінування всієї території України піде майже 10 років - Монастирський

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

На повне розмінування українських територій, де тривали чи досі тривають бойові дії, знадобиться до 10 років.

Наразі замінованими залишаються близько 300 тисяч квадратних кілометрів українських земель.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки встигли очистити 30 тисяч квадратних кілометрів. Фахівці знешкодили 130 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисячі авіабомб.

Водночас Монастирський наголосив, що це лише поверхневе розмінування. Сьогодні майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Небезпечними залишаються ліси та лісосмуги.

Нагадаємо, водолази-сапери під час обстеження Десни виявили авіаційну бомбу ФАБ-500, вагою у пів тонни, та декілька артилерійських снарядів.

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