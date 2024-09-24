На розсилання паперових повісток поштою Кабмін виділив 72 млн

Дані, які наведені – це внутрішній документ міністерства, до якого доступ мають тільки співробітники.

Кабінет Міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Про це повідомила "Українська правда".

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", - йдеться у повідомленні.

Внутрішній документ міністерства / УП

Мінекономіки планує друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Також, інформація яка наведена, є внутрішнім документ міністерства, до якого доступ мають тільки співробітники відомства.

Нагадаємо, ми писали раніше, які проблеми від повісток "Укрпоштою" і кому вони прийдуть перші.

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