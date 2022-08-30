На рубежі Донецької і Луганської областей військові відкинула ворога і закріпились на більш вигідних позиціях

Та з піхотою на броні, за підтримки танків, росіяни атакують хвилями від ранку до самої ночі.

Пів десятка авіаударів, понад 20 артилерійських нальотів та спроби штурму населених пунктів піхотою - росіяни не припиняють масовані обстріли української лінії оборони на межі Луганщини з Донеччиною, йдеться в ТСН.

Лягають та вибухають важкі російські снаряди на межі областей майже безперервно. «Регулярно! Починаючи від “Градів”, шрапнель, осколки - арта працює постійно. У середньому десь 3-4 рази на день авіація прилітає», - розповідають бійцю.

Про інтенсивність ворожих обстрілів можна зрозуміти поглянувши на одне з полів - з десяток реактивних “Ураганів” стирчать у полі. І військові кажуть, це все прилетіло сюди впродовж останнього тижня.

Фронтові населені пункти, де ще на самім початку літа вирувало життя, нині важко впізнати. По кілька сотень на добу ворожі снаряди руйнують село. Звідси до адмінмежі із Луганською областю лічені сотні метрів і донедавна безупинні бої тут точилися просто на межі села.

Українські воїни вираховують ворожу піхоту і знищують - методично і безжально. «Йшла колона: танки, “Бехи”, БТРи! Підрахували, що десть 15 «коробочок». Ну, ми відбили цю атаку», - розповідають бійці.

З піхотою на броні, за підтримки танків, росіяни атакують хвилями від ранку до самої ночі. «Одна хвиля 12-13 машин. Частина там залишилась. В обід - друга хвиля: 10-15 машин. Отак, там три чотири рази на добу.За три дні, знищеної тільки бронетехніки противника близько 25 одиниць», - каже військовослужбовець ЗСУ Кирило Верес

9 російських бронемашин українські воїни спалил пострілами з протитанкового - піхотного озброєння: “Стугнами” й “Джавелінами”. Те, у що не поцілили піхотинці розтрощили українські артилеристи з танкістами. Екіпаж українського панцерника називає себе “Мальборо”, бо найбільше радіють, зізнаються хлопці, коли палає ворожа техніка. Та визнають, що буває по-різному. «Прямі попадання в нашій роті – 8 снарядів потрапило та танк доїхав», - розказують бійці.

Та головне, кажуть танкісти - повертатися цілими щоразу виконавши завдання. І їм вдається ціною неймовірних зусиль, після кількох тижнів безперервної війни на зустрічних курсах, наші воїни відкинули окупантів і вирівняли лінію фронту на ділянці.

«Противник зупинений! Наші війська закріпилися та також змогли трішки відкинути противника та зайняти більш вигідні позиції. Це не багато, але вони стали вигідніші», - повідомляє Верес.

У якості корисного бонуса українці захопили цілим ще й ворожий танк. «Ми відбили атаку, вони начали тікати і просто екіпаж покинув танк», - хизуються бійці..

Новий український екіпаж вже приручив і підготував трофейного панцерника для правильної справи. «Трошки азарт є в цьому, що їхня техніка буде працювати проти них», - твердять військові.

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