Ворог до фундаменту нищить будинки в Рубіжному, але отруйну хмару від вибуху азотної кислоти віднесло до Росії

Ворог до фундаменту нищить будинки в Рубіжному, але отруйну хмару від вибуху азотної кислоти віднесло до Росії

Місто росіяни руйнують до фундаментів будинків

Окупанти не можуть взяти Рубіжне на Луганщині, тому розстрілюють цивільну інфраструктуру. Просто на очах у знімальної групи ТСН авіабомба вибухнула в одному з кварталів міста. Знесла цілий приватний сектор і влучила у цистерну з азотною кислотою. Коричневий отруйний гриб було видно за багато кілометрів. І під цими парами ще ховались, та тримали оборону наші воїни.

Про це йдеться в ТСН.

У руїнах, тоннах битого скла, вирвах і крові стоїть Рубіжне. Порожні вигорілі будинки, вирви у дворах і на тротуарах. Кинуті речі, розбиті аптеки і магазини. У цьому пеклі ще досі живуть люди. «Батько сказав, що я нікуди не поїду, я тут виріс, прожил все життя, куди їхати, де нас чекають», - кажуть місцеві.

У словах цього чоловіка лунає безнадія і таких тут десятки. Люди вже не бояться смерті, бо їх минуле життя зруйноване. На флагштоках ущент зруйнованих будівель майоріють українські прапори. «Рубіжне наше ворог не може взяти, бо в нього не має зусиль протистояти нам. Є дурачки просто штурмуют нас, як м’ясо йдуть, а є підготовані бійці, в перемішку працюють. Є росіяни, а є місцеві з Луганська», - розповідають бійці.

Бої точаться на околицях міста. Наші оборонці відстоюють кожну вулицю Рубіжного ціною власного життя.

«Складно воювати, коли ворог підступно веде себе, використовує авіацію і артилерію заміст того, щоб пострілятись, але наші хлопці дуже мотивовані і підготовлені, у ворога немає, і ми робимо усе, щоб триматися і захищати нашу країну», - розповідають військові.

Щільність обстрілів тут така, що подекуди від будинків залишилися хіба фундаменти.

Шалений вибух зовсім недалеко виносить усі вцілілі вікна і навіть дверні рами. Скалки летять вулицями і трощать будинки. Це рашисти скинули авіаційну бомбу. Коричневий гриб піднімається нам містом. Маленький і зіщуплений Дмитро на тачці під цим грибом тягне гуманітарку для стареньких. «А як я кину людей, я зараз допомагаю гуманітаркою, у мене на районі люди, які не ходять, вони навіть не мої родичі, як я їх кину», - каже чоловік.

Від прямого влучання рашиської авіабомби зносить цілий квартал і горять цистерни з азотною кислотою. Отруйний стовп піднімається угору. Люди ще не знають про отруйні пари, які вже над містом і виходять на поверхню з підвалів, щоб подивится на сонце, оповите отруйним серпанком.

І як повідомив ТСН голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай - азотна хмара не завдала помітної шкоди мешканцям Рубіжного, бо її віднесло вітром на територію Росії.

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