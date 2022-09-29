На руїнах вив старий пес Крим: у Дніпрі російська ракета вбила дружину та двох дітей воїна ЗСУ

У Дніпрі російська ракета вбила чотирьох людей.
Окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. На місці трагедії загинула всі родина - бабуся, жінка та двоє дітей.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Як зазначається, родина мешкала на проспекті Поля у Дніпрі. Проте від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.
"Вирва, яку ви все бачили на фотографіях приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василіса, 12 років, та хлопчик Іван, 8 років. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях", - написав Філатов.
Мер Дніпра зазначає, що після трагедії вижив лише собака Крим, який вив на руїнах. Також на місце трагедії приїхав чоловік Наталії та батько дітей, який зараз служить у ЗСУ.
"Залишився лише старий контужений пес Крим, який сидів на уламках та вив", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти, які вночі 29 вересня завдали удару по Дніпру, використовували неточну радянську ракету Х-22. Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22. Бойова частина цієї ракети важить понад 900 кілограмів.
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