На руїнах вив старий пес Крим: у Дніпрі російська ракета вбила дружину та двох дітей воїна ЗСУ

Окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. На місці трагедії загинула всі родина - бабуся, жінка та двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Як зазначається, родина мешкала на проспекті Поля у Дніпрі. Проте від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Вирва, яку ви все бачили на фотографіях приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василіса, 12 років, та хлопчик Іван, 8 років. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях", - написав Філатов.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Мер Дніпра зазначає, що після трагедії вижив лише собака Крим, який вив на руїнах. Також на місце трагедії приїхав чоловік Наталії та батько дітей, який зараз служить у ЗСУ.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Залишився лише старий контужений пес Крим, який сидів на уламках та вив", - йдеться у повідомленні.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти, які вночі 29 вересня завдали удару по Дніпру, використовували неточну радянську ракету Х-22. Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22. Бойова частина цієї ракети важить понад 900 кілограмів.

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