На саміті країн Євросоюзу та Латинської Америки посперечались через російську агресію проти України

Ряд лідерів висловили свою шкоду через цю суперечку.

Під час спільного саміту країн Євросоюзу, Латинської Америки та Карибського басейну лідери не змогли узгодити спільну заяву щодо російської агресії проти України.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ряд країн Латинської Америки хотіли уникнути прямого засудження Росії за агресію проти України. Зокрема Куба та Нікарагуа, які мають тісні звʼязки з РФ, виступали проти засудження Москви.

На саміті прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що комюніке має бути "дуже чітким щодо України".

"Вчора пізно ввечері були переговори щодо формулювань, майже кожна країна змогла підписати текст, який чітко підтримує Україну, її право на незалежність, на свободу. Одна чи дві країни утрималися. Подивимося ще раз сьогодні вранці", – сказав він.

В свою чергу премʼєр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель зазначив, що не може бути використане для "переписування історії".

"Фактом є те, що Росія напала на Україну... ми повинні дивитися правді в очі", – зазначив він.

Також Беттель заявив, що спільна заява може закінчитись словами про те, що ряд країн не погоджуються з формулюваннями.

Голова МЗС Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що шкодує про цю суперечку.

"Ми дуже шкодуємо про ситуацію, що склалася, і ми дуже здивовані, що в нашій групі є члени, які виступають проти будь-якої резолюції щодо війни в Україні. Ми вважаємо, що це загарбницька війна, і такою є позиція Чилі", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів.

Крім того, ми раніше інформували, що в дронах-камікадзе, якими Росія обстрілює мирні міста України, дедалі більше знаходять іноземні деталі. Як приклад — в “Шахеді”, який напередодні збили в Миколаєві, виявили карбюратор, зроблений у країнах Заходу.

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