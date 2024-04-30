На саміті НАТО могли б ухвалити рішення про збиття ракет РФ на заході України – ексміністр Польщі

Ексміністр національної оборони Польщі та експерт з безпекових питань Януш Онишкевич говорить, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над західною територією України російські ракети, що летять у польському напрямку. Але для цього необхідні політичні рішення на рівні НАТО й України і доступ союзників до повної інформації щодо ситуації у повітряному просторі України.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

Як підкреслив експерт, щоб ухвалити рішення про збиття ракет над Україною, що летять в напрямку Польщі, партнери по НАТО мають погодитися на застосування союзницьких засобів ППО або принаймні не виступати проти.

Проте Януш Онишкевич не виключає, що в майбутньому Альянс ухвалить рішення про повний захист неба над західною частиною України, але це "вимагатиме трохи часу". На його думку, є можливість досягнути рішення про збиття ракет, які летять в напрямку Польщі вже під час саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

"Зараз можна і треба зробити таким чином, щоб ракети, які можуть порушити повітряний простір Польщі, могли збиватися польською системою ППО з території нашої країни. Утім це вимагатиме володіння польською стороною повною ситуаційною обізнаністю щодо повітряного простору України, тобто інформацією з українських радарів й інших засобів, чого на сьогодні польська сторона не має", - пояснив Онишкевич.

За його словами, система ППО Польщі станом на сьогодні може реагувати на ситуацію з підльотом ракети в останній момент – коли вже може бути запізно для її збиття.

Нагадаємо, польський генерал Станіслав Козєй наголосив, що НАТО має збивати російські ракети в українському небі – ще на підльоті до кордону з Євросоюзом.

Читайте також: