На саміті у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО: подробиці

Для України - це великий крок на шляху до приєднання до Альянсу.

На саміті Альянсу 11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО.

Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Вільнюський саміт стане першою зустріччю Ради НАТО-Україна на рівні голів держав і урядів. Таким чином Києву буде надано рівне місце за столом цього органу Альянсу", - підкреслив голова німецького Міноборони.

Він також додав, що Рада Україна-НАТО - це великий крок для нашої країни на шляху до адаптації процесів та структур усередині Альянсу. В цілому, НАТО за жодних обставин не стане стороною конфлікту у війні Росії проти України. Тому відповісти на запитання щодо членства нашої країни можна буде лише після завершення бойових дій.

Нагадаємо, що Україна найближчим часом отримає додаткові десятки танків Leopard.

Читайте також: