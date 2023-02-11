На сайті улюбленої газети Путіна з'явилися правдиві новини про війну в Україні

В онлайн-версії російського пропагандистського видання “Комсомольская правда” упродовж кількох хвилин з’являлися новини з критикою війни в Україні та особисто президента РФ.

У суботу, 11 лютого, на сайті однієї з наймасовіших російських газет, що підтримує політику Кремля, “Комсомольская правда” були опубліковані критичні стосовно російської влади тексти про війну в Україні.

На це звернув увагу Telegram-канал "Продолжение следует".

У новинах, які з’являлися в рубриці “ексклюзив”, йшлося про наказ Путіна завдавати ударів по українських містах, внаслідок чого гинуть мирні мешканці, про те, що “маніяк-Путін зливає гроші на вбивство мирного народу України” і що війна закінчиться тоді, коли “диктатор Путін втратить владу”.

Публікації присвячені не лише злочинам кремлівського режиму, у них ідеться про другу хвилю мобілізації в Росії та справжню кількість загиблих російських окупантів, а також про тортури над російськими політв'язнями — Олексієм Навальним, Володимиром Кара-Мурзою та Іллею Яшиним.

Автором новин виявився 24-річний Володимир Романенко, який співпрацював з російським пропагандистами як редактор стрічки новин у віддаленому режимі. Після оголошення часткової мобілізації у вересні минулого року він виїхав за кордон.

У коментарі Telegram-каналу Романенко каже, що, очевидно, це були його останні новини на сайті і тепер він залишиться без роботи, але "сприймає це як спокуту провини".

"Комсомольськая правда" поки не коментувала те, що сталося.

Наразі ці публікації вже недоступні, проте копія збереглася в архіві. За словами Романенка, новини видалив випусковий редактор.

Нагадаємо, російському блогеру-пропагандисту, який поширює фейки та дезінформацію про війну в Україні та займається вихвалянням окупантів у проєкті WarGonzo на Youtube, заочно оголошено про підозру.

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