На що чекають ЗСУ, щоб почати контрнаступ, і від чого він залежить: пояснення полковника Черника

За його словами, в окупантів починає посилюватися снарядний голод. Тому до літа у ЗСУ може з’явитися можливість наступу.

Поки російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут і обстрілювати територію України дронами і ракетами, ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, інформує "Апостроф".

На його думку, найбільш ймовірний час нового контрнаступу: кінець весни – початок літа.

Черник зазначає, що в окупантів починає посилюватися снарядний голод. Якщо на початку війни вони вистрілювали по 40-80 тис. снарядів на добу, то зараз це близько 15 тисяч. А до літа, вважає Черник, ця цифра скоротиться орієнтовно до 5 тисяч. І тоді у ЗСУ може з’явитися можливість наступу.

Експерт додав, що на Заході ніхто не чекав такої війни, як сталася в Україні.

"Запаси 155-мм снарядів в США складали всього близько 2,5 млн. Тоді як Росія мала 15-25 мільйонів снарядів. Проте на останньому саміті НАТО було ухвалене рішення про перезапуск промисловості виробництва боєприпасів. Це, звичайно, тривалий процес, проте виробництво снарядів зростає", – пояснив аналітик.

Також Черник нагадав, що ЗСУ мають досвід інтегрування західного озброєння до радянських літаків. Йдеться про протирадіолокаційні ракети "повітря-земля".

"Тому велика ймовірність, що ракети "повітря-повітря", які є дуже ефективними на відстані до 160 км, також вдасться пристосувати. Вони стануть ефективним засобом боротьби з крилатими ракетами, гелікоптерами і літаками. Проте вони все одно не замінять винищувачів F-16 чи інших західних літаків. Проте ці літаки неминуче з’являться в Україні, хоча і невідомо коли", – зазначив полковник.

Він додав, що бомби JDAM – дуже хороша зброя, що дозволяє руйнувати навіть бетонні укріплення. Проте ця зброя дуже дорога і навряд чи варто розраховувати на її масове постачання. Проте наявність навіть кількох десятків бомб – це вже дуже добре для знищення тилових баз ворога і боєкомплекту.

Раніше голова ВПС США в Європі Джеймс Гекер підтвердив, що Україна отримала від США "розумні" високоточні авіабомби JDAM.

Також повідомлялося, що США вивчають, чи можна ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 встановлювати на літаках МіГ, які використовує Україна.

Видання Reuters писало, що Україна просить у США касетні боєприпаси для зупинки "людських хвиль" окупантів. Йдеться про бомби МК-20 і артилерійські снаряди DPICM.