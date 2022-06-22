На що насправді спрямована Стамбульська конвенція і чому її так дехто боїться

На що насправді спрямована Стамбульська конвенція і чому її так дехто боїться

Насправді документ для України дуже потрібний, адже має захистити від домашнього насилля, якого в Україні було лише за рік зафіксовано у понад 210 тисячах заяв до поліції.

Росія відреагувала на ратифікацію Україною Стамбульської конвенції. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила, що агресор розглядає цей документ як загрозу для існування власного авторитарного режиму. Це вкотре пояснює, чому десятиліттями в Україні не доходили згоди щодо впровадження ідей конвенції. Немає згоди і сьогодні, йдеться в ТСН.

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода, ратифікована більш ніж тридцятьма європейськими країнами. Конвенція в масах зветься Стамбульскою, бо бо в 2011 році країни ЄС підписали її у турецькому Стамбулі. Із плином часу, Туреччина відмовилась від намірів виконувати прописані пункти. Позиція президента Ердогана полягає у тому, що цей документ «нормалізує гомосексуалізм, а це за його словами не сумісно із сімейними цінностями Туреччини.

На цьому акцентує увагу і Всеукраїнська рада Церков України, яка напередодні закликала ВР не ратифікувати цей документ.

Але, по-перше, масивний документ на 81 статтю офіційно називається Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. По-друге, варто звернутись до статистики - випадки домашнього насильства в Україні ростуть з кожним роком. Минулого року поліція прийняла 300 тисяч таких заяв. Водночас крапку у справі будь-якого злочину ставить суд. І тут теж красномовна статистика -2020 рік зафіксовано 211 тисяч звернень щодо домашнього насильства, а от у суді розглядали 1 877 справ, вироків відносно кривдників винесено ще менше - 921. Тож виходить, що бити можна було безкарно. А якщо і йдеться про притягнення кривдників до відповідальності, то наше законодавство визначає, що покаранням за перший випадок домашнього насильства є штраф - від 24 до 49 тисяч гривень, громадські роботи на 40-60 годин, чи 15 діб арешту.

Якщо кривдника це не зупинить – і випадки будуть повторними. А отже повторні звернення до поліції та судові розгляди, тоді покарання громадськими роботи вже від 100 годин, або позбавлення волі до двох років. І знову ж таки остаточне рішення прийматиме суд. Тому, правозахисники заявляють – криміналізація цього злочину зрушить з місця проблему домашнього насильства.

Саме про те, як захищати українців від домашнього насилля та насилля проти жінок йдеться в тексті конвенції. Бо ж навколо чимало заяв, критики та експертних думок, і дехто вірить їм на слово, а не розбирається в документі.

Наслідками ухвалення конвенції стане забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від насильства в Україні. Виконання конвенції передбачає і виплату компенсацій жертв такого насильства. Цікавий пунктом є те, що у разі, якщо в кривдника немає можливості розрахуватися – це зробить держава за кошти бюджету. Однак Україна від реалізації цієї статті відмовилась. І це не єдиний пункт, який в Україні впроваджувати не будуть.

Чимало критиків конвенції вдаються до трактування статей, які визнають рівність в своїх правах чоловіків і жінок незалежно від їх статі, тобто гендеру. Саме цими пунктами і терміном «гендер» пояснюють незгодні свої побоювання, що це призведе до одностатевих шлюбів. Однак що тоді робити із Українською конституцією, де чорним по білому проголошена заборона будь-якої дискримінації, зокрема і за ознакою статі.

Щодо одностатевих шлюбів, які стануть наслідками ратифікації – в ухваленому законі йдеться: Україна не змінюватиме сімейний кодекс, інститут шлюбу та не втручатиметься в права батьків в питанні виховання їхніх дітей.

Непублічно йшлося, що ратифікаціє цієї конвенції була однієї із вимогу щодо отримання статусу кандидата Україні в Європейських союз. Однак належне забезпечення прав і свобод своїх громадян має бути звичайною рутиною для держави, це має стати нормою.

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