На що Путін робить ставку у війні: Портников пояснив його "психологію пацюка"

Президент Росії Володимир Путін продовжить посилювати тиск на Україну і намагатиметься перетворити її на "інфраструктурну пустелю". Водночас диктатор намагається ще більше розширити фронт в Україні. Такі дії вказують на психологію пацюка.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников, повідомляє Oboz.ua.

Портников звернув увагу, що Путін завжди сприймає будь-який виклик як заклик до жорсткіших дій. Президент РФ і сам казав, що діє, як пацюк.

"Я думаю, що Путін впевнений, що треба посилювати тиск на Україну, що потрібно посилювати свої атаки, що потрібно прискорити час, коли Україна перетвориться на інфраструктурну пустелю. Путін завжди сприймає будь-який виклик як заклик до жорсткіших дій, у нього така психологія. У Путіна психологія пацюка, про яку він розповідав у своєму першому інтерв'ю російським журналістам. Коли ви заганяєте його в пастку, він розвертається та нападає на вас. Це була його найбільша історія, найбільший дитячий спогад", – розповів публіцист.

Він переконаний, що від очільника Кремля не слід чекати нічого, окрім жорсткішої позиції. Водночас у так званих російських еліт немає права голосу, тому їм доведеться погодитися із ситуацією, коли вони змиряться з роллю тих, хто програв, поставивши не на того лідера.

"А оскільки для російських еліт, як і для російського народу, питання відновлення російської державності в межах 1991 року є принциповим, то ви не повинні сумніватися, що будь-які дії Заходу і України призводитимуть до подальшої ескалації ситуації", – пояснив Портников.

Водночас він зазначив, що навіть у разі такої ескалації Україна має шанси зберегтися як держава і відстояти свій суверенітет. Адже коли йдеться про деескалацію, слід пам'ятати, що вона може призвести до підписання капітуляції України.

Журналіст також описав сценарій можливого перемир’я за нинішніх умов. Портников констатував, що російська армія перебуває на 27% української нашої території і не збирається звідти йти. РФ знищує інфраструктуру держави і не збирається це припиняти.

"І відбувається перемир'я. Це принизливе перемир'я для України, правда? Тож якщо ми жорстко відповідатимемо Росії, якщо ми змусимо її побачити, що вона не має достатніх сил для продовження війни, тоді ми можемо в найближчому майбутньому сподіватися на таке перемир'я, яке принаймні враховуватиме й українські інтереси. І саме до такого розвитку подій у наступні роки треба йти", – висловив думку публіцист.

До слова, як написало у своїй статті видання Financial Times, Путін переконаний, що досі може вести війну на виснаження в Україні.

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