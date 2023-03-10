На що скаржаться російські "мобіки": експерт пояснив звернення окупантів до Путіна

Мобілізовані російські військові в Україні у відеозверненнях до президента РФ Володимира Путіна зазвичай скаржаться на те, що їм не вистачає зброї для вбивства українців. Про каяття окупантів не йдеться.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Freeдом" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Всі ці звернення — щодо того, що їм не вистачає зброї, щоб вбивати українців. Адже звернення не через несправедливість війни, вони не визнають, що скоюють військові злочини. Їм не подобається, що вони не забезпечені технікою. Дефіцит техніки в російській армії зараз колосальний, через це зростають втрати", — пояснив експерт.

Також Коваленко зазначив, що мобілізовані не отримують необхідної підготовки:

"Щоб підготувати молодшу офіцерську ланку, це не 2-3 тижні, і навіть не 2-3 місяці полігону. Це довгий період навчання та підготовки командира підрозділу. Усі ці фактори впливають на рівень смертності серед російських окупаційних підрозділів".

За його словами, окупанти не виходять на протест проти самої війни:

"Вони заявляють, що їм не вистачає зброї, щоб вбивати українців. Це найголовніший чинник, який говорить про те, що жодного каяття там немає, жодної моральної зміни ставлення до війни не відбувається".

Нагадаємо, на російських пабликах з'явилося відеозвернення військових, мобілізованих до армії у жовтні минулого року в Калінінградській області РФ. "Мобіки" запанікували після того, як їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання" під командуванням ватажків так званої "ДНР".

Мобілізовані з Новосибірської області РФ, яких відправили на війну в Україну, записали відеозвернення зі скаргами на величезні втрати на передовій.

Мобілізованих з Іркутської області РФ, котрі скаржилися Путіну, кинули на штурм Авдіївського укріпрайону біля Донецька. Майже всі вони загинули.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що "мобіки" та найманці ПВК "Вагнер" можуть повернути зброю проти Кремля. На його думку, у Росії може повторитися ситуація, як наприкінці Першої світової війни, коли солдати, повернувшись з фронту, повалили царя.

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