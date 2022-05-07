"На що я сподіваюсь? На диво": захисники Маріуполя закликали "вищі сили" влаштувати евакуацію

"На що я сподіваюсь? На диво": захисники Маріуполя закликали "вищі сили" влаштувати евакуацію

Українські захисники Маріуполя з "Азовсталі", серед яких є багато поранених, сподіваються, що "вищі сили" знайдуть рішення для їхнього порятунку. Бійці кажуть, що опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ.

Захисники Маріуполя залишаються вірними Україні та просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації.

Про це заявив командир 36-ої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина, що разом з іншими бійцями продовжує тримати оборону міста.

"Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!" – йдеться в повідомленні.

"Що мене дивує? Цинізм! Людський цинізм не має меж! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні? На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться... Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!" – наголосив боєць.

Нагадаємо, 7 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що з "Азовсталі" евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Зауважимо, що під час евакуації мирних жителів з "Азовсталі" 6 травня внаслідок російських обстрілів загинули троє українських військових, ще шестеро зазнали поранень.

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