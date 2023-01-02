На що здатна РФ у відповідь на постачання озброєнь Заходом Україні: Волкер оцінив погрози Кремля

За його словами, для ескалації у росіян залишився один вибір – застосувати ядерну та біологічну зброю. Проте на такий крок РФ навряд чи наважиться.

Попри гучні погрози, Росія уже не має чим відповісти на постачання Україні сучасного озброєння від Заходу, зокрема систем Patriot.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, інформує "Еспресо".

За його словами, Росія вже кинула в цю війну все, що могла: мобілізованих, в'язнів, всю свою військову техніку, іранську техніку.

"Я не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати. Звичайно, вони будуть говорити такі речі, намагаючись переконати Захід, щоб той засумнівався і не передавав зброю. Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну. Я не думаю, що вони дійсно можуть якось реагувати. Вони ввели на поле бою всі свої сили та техніку, які зараз у них є", – зазначив Волкер.

Американський дипломат зауважив, що для ескалації у росіян залишився один вибір – застосувати ядерну та біологічну зброю. Проте у РФ знають, що такі дії знищать їх самих.

"Це (застосування ядерної зброї. – Ред.) зробить територію, яку вони намагаються завоювати, непридатною для проживання, та спричинить негайну відповідь з боку інших країн. Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони нездатні зробити більше", – пояснив Волкер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив передавання Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. За його словами, передавання систем ППО Patriot не може призвести до ще більшої ескалації з Росією, адже системи Patriot – виключно оборонне озброєння.

Раніше головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, яку військову допомогу отримають ЗСУ 2023 року.

На що здатний Путін

У своїй статтті видання CNN проаналізувало, чи може Путін вдатися до застосування ядерної або хімічної зброї у відповідь на невдачі у війні, зокрема через "бавовну" на російських аеродромах.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж певен, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, навіть коли ЗСУ зайдуть до Криму.

Натомість колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов припускає, що диктатор може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

Чеська “Манюня” і французький LRU нищать ворога на Донбасі - ексклюзив ТСН