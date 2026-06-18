На щиті: до України повернули тіла 522 загиблих захисників

До України повернули 522 тіла / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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До України повернули тіла 522 загиблих захисників у межах чергового репатріаційного заходу.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

До України повернули тіла 522 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 522 загиблих. За інформацією, наданою російською стороною, вони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

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Повернення відбулося завдяки спільним зусиллям низки державних відомств і силових структур. Зокрема, над процесом працювали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також ДСНС та інших підрозділів Сектору безпеки та оборони.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні КШППВ.

У Координаційному штабі висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в організації повернення тіл.

Військовослужбовці ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних спеціалізованих установ, організують передачу тіл представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

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