На східному фронті – складна ситуація: де атакують росіяни і яка в них мета

Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна.

Ситуація на фронті на сході України залишається складною, адже російські війська постійно наступають, атакують, аби зупинити просування ЗСУ.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 24 серпня.

Де окупанти ведуть наступ

Російські загарбники не полишають спроб наступати на Куп’янському напрямку. Ворог там влаштовує численні обстріли, намагаючись уразити українську інфраструктуру. Тривають бої.

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"Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани", – запевнила Маляр.

Не менш гаряче на Лиманському напрямку. Там російські війська проводять безуспішні штурми, щоб витіснити українські Сили оборони в районах Серебрянського лісництва, Кремінної та Білогорівки на Луганщині. Крім того, на цьому напрямку у планах противника – перегруповуватись та замінити війська.

"На Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію. Його мета – будь-якою ціною зупинити наш наступ", – йдеться в заяві заступниці міністра оборони.

Які дії ЗСУ

Маляр зазначила, що водночас українські військові поступово просуваються навіть в умовах відчайдушного опору ворога.

"Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко. Тож наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки", – резюмувала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше у Генштабі 24 серпня повідомили, що ЗСУ наступають південніше від Бахмута, мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас на півдні захисники ведуть наступ на Мелітопольському напрямку.

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