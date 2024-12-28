На 3-х напрямках тривають інтенсивні бої: ворог зазнає втрат

На Східному фронті зафіксовано численні спроби атак з боку РФ. Найгарячішими залишаються Покровський, Курахівський та Времівський напрямки, де тривають важкі бої.

Про це повідомило командування ОСУВ "Хортиця".

Покровський напрямок

Минулої доби саме тут зафіксована найбільша кількість боєзіткнень. Противник, здебільшого без застосування бронетехніки, намагався атакувати позиції українських захисників у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченка, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки, Відродження та Новотроїцького. Українські сили ведуть активну роботу з виявлення та знищення ворожих штурмових груп, які намагаються прорвати оборону. Противник продовжує накопичувати сили для нових атак.

Харківський та Куп’янський напрямки

У Вовчанську та в районах Петропавлівки, Загризового і Лозової ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення.

Сіверський та Лиманський напрямки

На цих ділянках противник здійснив атаки в районах Білогорівки, Новоєгорівки, Копанки, Тернів, Торського та Григорівки. Усі спроби прориву ворога були безуспішними.

Краматорський та Торецький напрямки

Бої тривали в районах Часового Яру, Предтечиного, Білої Гори, Диліївки, Ступочок та Торецька. Всі атаки противника відбито, українські війська утримують позиції.

Курахівський напрямок

Противник провів інтенсивні штурми в районах Дачного, Янтарного та в міській забудові Курахового. Тривають важкі бої, ворог намагається скористатися чисельною перевагою для розвитку наступу.

Времівський напрямок

Українські оборонці героїчно протистоять атакам противника в районах Костянтинопольського, Розливу, Костянтинополя, Времівки, Новосілки та Нового Комара. Проводяться заходи з виявлення та нейтралізації ворожих штурмових груп.

Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. ЗСУ продовжують обороняти кожен клаптик української землі, завдаючи противнику значних втрат.

Нагадаємо, російські війська продовжують атаки на Торецьк, використовуючи штурмові загони, що переважно складаються з порушників дисципліни.

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