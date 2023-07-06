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На сході і півдні України оголошена повітряна тривога: яка загроза

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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На сході і півдні України оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога оголошена на півдні та сході України 6 липня / Фото: ТСН.ua

В ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Повітряна тривога в Україні оголошена 6 липня на сході та півдні, є балістична загроза.

Про це попередили в Повітряних силах ЗСУ.

Сирени повітряної тривоги лунають зараз у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

"Увага! Харківська область – загроза застосування балістики!" – йдеться в заяві військових.

Мапа тривог в україні 6 липня / ©
Мапа тривог в україні 6 липня

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня. Ворог запустив по місту 10 "Калібрів", з яких вдалося збити сім. Внаслідок атаки наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки постраждалих, а також масштабні руйнування.

Водночас на Черкащині вночі сили ППО збили одну ворожу ракету. Її уламки пошкодили покрівлі двох будинків та електромережу.

Зауважимо, напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що російські окупанти не планують припиняти ракетні та дронові атаки по Україні. Зокрема, він зазначав, що відсутність атак по Києву останнім часом не свідчить про загальне їхнє зменшення.

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Дата публікації
Перегляди
1473
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