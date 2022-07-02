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На сході ліквідовано ворожий склад з боєприпасами росіян (відео)

На сході ліквідовано ворожий склад з боєприпасами росіян (відео)

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На сході ліквідовано ворожий склад з боєприпасами росіян (відео)

Telegram/Сухопутні війська ЗСУ

У Сухопутних військах ЗСУ показали момент вибуху на склад з боєприпасами окупантів.

На відео видно вибух, після якого в повітря підіймається густий чорний дим, масштаби якого вражають.

Відповідні кадри Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на Генштаб показали у Телеграмі.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", - йдеться в описі відео.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1".

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