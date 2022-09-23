На сході окупанти намагаються втримати захоплені території, але ЗСУ наступають - британська розвідка

Ситуація на фронті залишається складною, оскільки окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"За останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскіл до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на півдні Донеччини тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який Росія захопила у травні.

"Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей", – зазначили у розвідці.

Раніше стало відомо, що станом на 23 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 56 060 осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 212-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Російська армія не витримала і посипалась: Зеленський звернувся до росіян та українців

Читайте також: