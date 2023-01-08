"На сході ситуація складна, дуже важко у Соледарі" – Маляр

Ситуація на сході України є складною, ворог намагається наступати на деяких напрямках.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала про актуальну ситуацію на сході України. Так, за її словами, на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просувається вперед, проте ворог також наступає.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Ми потроху, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких ділянках – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні", - зазначила вона.

Ганна Маляр нагадала, що Росія сконцентрували там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Також вона зазначила, що зараз дуже важко у Соледарі.

"Велика частина нашої армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові. І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному.

Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти Україну і перемогти", - резюмувала заступниця міністра оборони.

Ситуація у Соледарі

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами, проте армія РФ не контролює місто. ЗСУ намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати росіянам максимальних втрат в особовому складі та техніці.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росії вдається просуватися у районі Бахмута чи Соледара за рахунок "підтримки" людьми – окупантів просто кидають у бій без підтримки техніки, артилерії.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

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