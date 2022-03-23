На сході України російські війська показово роздають "гумдопомогу" і крадуть пальне в цивільних

На сході України російські війська показово роздають "гумдопомогу" і крадуть пальне в цивільних

На Волині, Поліссі, Сіверщині і Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.

У східних регіонах України російські військові влаштували роздачу так званої гуманітарної допомоги місцевим жителям, водночас окупанти примусово вилучають пальне в цивільних та агреріїв.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 23 березня.

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"На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" Російської Федерації, організовували показову роздачу так званої гумдопомоги місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України", – йдеться у повідомленні.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти через проблеми з логістичним забезпеченням, намагаються поповнити свої запаси пального, вилучаючи його в мирних жителів та аграріїв.

"Сили оборони продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, там також повідомили, що в Росії хочуть оточити певні угрупування ЗСУ, щоб висунути Україні ще більше ультиматумів. Також окупанти мінують місцевість та знищують сільськогосподарську техніку, щоб зірвати посівну в Україні.

ТСН.ua