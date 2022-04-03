На сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів

На сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів

Також військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил збили два літаки та підбили літак Іл-22.

Збройні сили України на Луганському та Донецькому напрямках за добу, 3 квітня, розбили дві одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Про це йдеться на сторінці штабу ООС.

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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони (ППО) збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.

Загалом протягом поточного тижня українські захисники відбили 51 ворожу атаку. Знищили:

46 танків,

92 одиниці броньованої тезніки,

87 автомобільної техніки,

27 артилерійських систем,

10 безпілотних літальних апаратів,

4 літака та крилату ракету противника.