На сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів

Також військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил збили два літаки та підбили літак Іл-22.
Збройні сили України на Луганському та Донецькому напрямках за добу, 3 квітня, розбили дві одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.
Про це йдеться на сторінці штабу ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони (ППО) збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.
Загалом протягом поточного тижня українські захисники відбили 51 ворожу атаку. Знищили:
- 46 танків,
- 92 одиниці броньованої тезніки,
- 87 автомобільної техніки,
- 27 артилерійських систем,
- 10 безпілотних літальних апаратів,
- 4 літака та крилату ракету противника.
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