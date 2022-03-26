На сході України захисники ліквідували до 60 російських окупантів та знищили їхню техніку

На сході України захисники ліквідували до 60 російських окупантів та знищили їхню техніку

Українські військові наголосили окупантам, що "їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 26 березня українські військові відбили 4 атаки російських військ.

Про це йдеться в повідомленні ОТУ "Схід".

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"Російські фашисти так і не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 60 осіб;

танки – 5;

БМП – 6;

АТ – 1.

Нагадаємо, 26 березня в Одеській області з моря намагалися висадитися російські диверсанти, проте ЗСУ завадили цій спробі.