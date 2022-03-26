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На сході України захисники ліквідували до 60 російських окупантів та знищили їхню техніку

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На сході України захисники ліквідували до 60 російських окупантів та знищили їхню техніку

Getty Images

Українські військові наголосили окупантам, що "їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 26 березня українські військові відбили 4 атаки російських військ.

Про це йдеться в повідомленні ОТУ "Схід".

"Російські фашисти так і не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога склали:

  • особового складу – до 60 осіб;
  • танки – 5;
  • БМП – 6;
  • АТ – 1.

Нагадаємо, 26 березня в Одеській області з моря намагалися висадитися російські диверсанти, проте ЗСУ завадили цій спробі.

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