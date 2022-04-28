На сході України знищили 42 російських військових та три танки

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 28 квітня захисники відбили дві атаки російських окупантів.

Про це інформує пресслужба ОТУ, зазначивши, що бої тривають.

Українські захисники дають ворогові гідну відповідь. Так, протягом доби було знищено:

особового складу – 42

танків – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТ – 1

БПЛА – 2

Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Київській області. Так, Росія обстріляла територію Фастівської громади. Наразі на місці подій працюють рятувальники.

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