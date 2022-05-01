На сході України знищили понад пів сотні російських солдатів та шість артилерійських систем

На сході України знищили понад пів сотні російських солдатів та шість артилерійських систем

Захисники України відзвітували, як минула чергова доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом 1 травня відбили 5 атак ворога.

Також бійці виявили місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи завдали вогневого ураження.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ.

Угруповання також поділилося списком досягнень. "Схід" знищив:

особового складу – 57

танків – 1

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2

артилерійських систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на 67-му добу повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, ворог підтягує сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині.

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

Читайте також: