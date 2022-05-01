На сході України знищили понад пів сотні російських солдатів та шість артилерійських систем

Захисники України відзвітували, як минула чергова доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Так, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом 1 травня відбили 5 атак ворога.
Також бійці виявили місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи завдали вогневого ураження.
Про це повідомляє пресслужба ОТУ.
Угруповання також поділилося списком досягнень. "Схід" знищив:
- особового складу – 57
- танків – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артилерійських систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на 67-му добу повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, ворог підтягує сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині.
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