На сході України ЗСУ відправили до пекла 13 танків та десятки іншої техніки окупантів

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 24 квітня відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.
Так, українські захисники знищили:
- 18 одиниць автомобільної техніки
- 17 одиниць броньованої техніки
- 13 танків
- 4 бойові броньовані машини
- 4 паливозаправники
- 3 артилерійські системи
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Також у штабі підбили підсумки тижня:
"Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс окупантів, 55 танків, 20 артилерійських систем, 97 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії. Підрозділами ППО збито 5 літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети ворога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 100 окупантів та знищили їхню техніку.
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