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На сході України ЗСУ відправили до пекла 13 танків та десятки іншої техніки окупантів

На сході України ЗСУ відправили до пекла 13 танків та десятки іншої техніки окупантів

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На сході України ЗСУ відправили до пекла 13 танків та десятки іншої техніки окупантів

facebook.com/kommander.nord

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 24 квітня відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

Так, українські захисники знищили:

  • 18 одиниць автомобільної техніки
  • 17 одиниць броньованої техніки
  • 13 танків
  • 4 бойові броньовані машини
  • 4 паливозаправники
  • 3 артилерійські системи

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Також у штабі підбили підсумки тижня:

"Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс окупантів, 55 танків, 20 артилерійських систем, 97 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії. Підрозділами ППО збито 5 літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети ворога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 100 окупантів та знищили їхню техніку.

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