На сході України ЗСУ відправили до пекла понад пів сотні окупантів та десятки ворожої техніки

Захисники продовжують боронити Україну в зоні ООС.
Українські бійці Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 17 квітня.
Як повідомили у штабі ОСС, захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки росіян.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
"Загалом, протягом тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника", – йдеться у повідомленні.
Зі свого боку, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби знищило:
- особового складу – 60
- танків – 1
- БМП – 2
- МТЛБ – 2
- артилерійських систем – 3
- АТ – 3
- вертольотів – 1
Нагадаємо, на Миколаївщині морські піхотинці зруйнували плани російських солдатів. Одним окупантам пощастило більше, ніж іншим воякам, які поїдуть додому в Росію в целофанових мішках.
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