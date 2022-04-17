На сході України ЗСУ відправили до пекла понад пів сотні окупантів та десятки ворожої техніки

На сході України ЗСУ відправили до пекла понад пів сотні окупантів та десятки ворожої техніки

Захисники продовжують боронити Україну в зоні ООС.

Українські бійці Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 17 квітня.

Як повідомили у штабі ОСС, захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки росіян.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

"Загалом, протягом тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби знищило:

особового складу – 60

танків – 1

БМП – 2

МТЛБ – 2

артилерійських систем – 3

АТ – 3

вертольотів – 1

Нагадаємо, на Миколаївщині морські піхотинці зруйнували плани російських солдатів. Одним окупантам пощастило більше, ніж іншим воякам, які поїдуть додому в Росію в целофанових мішках.

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