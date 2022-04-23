На сході України ЗСУ знищили близько 150 окупантів та купу ворожої техніки

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 23 квітня відбили 12 атак російських військ на Донецькому та Луганському напрямках.
Також захисники завдали втрат окупантам.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, українські захисники знищили:
- 4 танки
- 5 артилерійських систем
- 15 одиниць броньованої техніки
- одну бойову броньовану машину
- 4 одиниці автомобільної техніки
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Тим часом, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби знищило:
- особового складу – до 150
- танків – 2
- бойових машин – 1
- БТР – 8
- БМП – 3
- МТЛБ – 1
- АТ – 3
- артилерійських систем – 2
- літаків – 1
- БПЛА – 1
Нагадаємо, Зеленський прокоментував замахи на себе. Голова держави також прокоментував, чи не боїться він зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.
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