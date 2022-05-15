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На сході українські воїни відбили 5 атак ворога, знищили понад 80 окупантів та ворожу техніку

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На сході українські воїни відбили 5 атак ворога, знищили понад 80 окупантів та ворожу техніку

Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ

Захисники України відзвітували, як минула чергова доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії.

Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено:

  • особового складу – 84
  • танків – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертольотів – 1
  • БПЛА – 1

Раніше в Міноборони розповіли про успіхи українських військових. В Україні важкою залишається ситуація на східному напрямку. Російські окупанти проводять наступальні дії.

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