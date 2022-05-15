На сході українські воїни відбили 5 атак ворога, знищили понад 80 окупантів та ворожу техніку

Захисники України відзвітували, як минула чергова доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії.
Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 84
- танків – 1
- БМП – 4
- АТТ – 1
- вертольотів – 1
- БПЛА – 1
Раніше в Міноборони розповіли про успіхи українських військових. В Україні важкою залишається ситуація на східному напрямку. Російські окупанти проводять наступальні дії.
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