На сході ворог щодоби втрачає суттєві активи - речник Східного угруповання Череватий

На східному плацдармі за добу ворог втратив 213 людей вбитими й 87 пораненими.

Про це сказав речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямку, на місто Бахмут та населені пункти, які розташовані поряд. Противник намагається покращити своє тактичне положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках", - зазначив Череватий.

За словами речника Східного угруповання, найбільшу кількість особового складу ворог зосередив на Бахмутському напрямку.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими та 87 пораненими. Противнику не вдається прорвати оборону ЗСУ. На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи - паливно-мастильні, артилерійські склади, техніку та особовий склад", - додав Череватий.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що російські війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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