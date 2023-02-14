На сході українська авіація знищила два російські літаки: штурмовик та бомбардувальник

Ворожі судна ліквідували напередодні.
Протягом минулої доби українські захисники знищили на сході два ворожі літаки: Су-25 та Су-24м.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
"13 лютого, опівдні, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено два ворожі літаки: штурмовик Су-25 та бомбардувальник Су-24м", - йдеться у повідомленні.
До слова, в Генштабі повідомляли, що авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських військ.
Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 14 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 080 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються.
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