На сході збили дешевий російський дрон китайського виробництва: деталі від CNN

Безпілотник можна придбати на сайтах Alibaba і Taobao.

Українські захисники збили на сході модернізований китайський безпілотник. Ліквідувати ворожий дрон вдалося з автомата АК-47.

Бійці ЗСУ показали журналістам місце падіння БПЛА, пише CNN

Зазначається, що у ніч проти 11 березня близько 2:00 військові ЗСУ почули над головою дрон та побачили, як на літаку блимає світло. По ньому відкрили вогонь із автоматів.

Росіяни використовували на фронті безпілотник Mugin-5, вироблений на сході Китаю в Сямені. У Мережі їх називають "дронами Alibaba". Адже їх можна придбати на сайтах Alibaba і Taobao. Коштують вони до 15 тисяч доларів.

Mugin Limited підтвердив CNN, що це їхній безпілотник. У компанії інцидент назвали "надзвичайно прикрим".

За словами офіцера британської армії у відставці Кріса Лінкольна-Джонса, ворожий комерційний дрон не мав камери. Тобто йдеться про те, що його не можна було використовувати для спостереження. Тому безпілотник схожий на "німу бомбу". Адже на ньому був виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм бомби.

"Цей конкретний дрон, який ми розглядали, був би набагато ефективнішим, якби в ньому була пристойна камера", - сказав він.

нагадаємо, провокація Росії зі знищенням американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем посилила напругу між Кремлем і Вашингтоном. Аналітики сходяться на думці, що подія поблизу окупованого Криму матиме наслідки не лише для РФ, але й для України. Що відомо про провокацію РФ і її наслідки для України - у матеріалі ТСН.ua.

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