На сході збільшується кількість окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 19 листопада

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 19 листопада.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Стало відомо, що ЗСУ завдали удару росіянам у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати ворога склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

Про це 19 литоспада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що за добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів ворога, із застосуванням ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка - Запорізької;

на Криворізькому та Херсонському напрямках – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон.

Стало також відомо, що в результаті удару ЗСУ по ворогові 17 листопада поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області було ліквідовано 60 росіян.

Також протягом дня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів противника.

Тим часом у Луганську збільшується кількість окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, окупанти розміщуються у залишених помешканнях та примусово виселяють цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що для продовження успішного контрнаступу та перемоги ЗСУ потрібно більше артилерії, адже понад 90% російських втрат – це результат ефективної роботи української артилерії.

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