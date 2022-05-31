На сході ЗСУ ліквідували 22 окупантів та знищили їхній склад з боєприпасами

Російські військові не полишають спроб захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 31 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 22
- БТР – 1
Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад із боєприпасами.
Нагадаємо, розвідники Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.
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