На сході ЗСУ ліквідували 38 окупантів, знищили їхню техніку та склад з боєприпасами

Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські військові здійснили одну атаку.
Українські захисники успішно її відбили та завдали ворогу втрат.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 38
- БТР – 1
- ББМ – 1
- артилерійських систем – 1
- мінометів – 2
- АТТ – 2
- БПЛА – 1
- екіпажів БпАК – 1
Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад із боєприпасами.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів. Українські захисники помітили в одній із зон бойових дій російську техніку та успішно її ліквідували.
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