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На сході ЗСУ ліквідували 38 окупантів, знищили їхню техніку та склад з боєприпасами

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На сході ЗСУ ліквідували 38 окупантів, знищили їхню техніку та склад з боєприпасами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські військові здійснили одну атаку.

Українські захисники успішно її відбили та завдали ворогу втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 38
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • артилерійських систем – 1
  • мінометів – 2
  • АТТ – 2
  • БПЛА – 1
  • екіпажів БпАК – 1

Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад із боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів. Українські захисники помітили в одній із зон бойових дій російську техніку та успішно її ліквідували.

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