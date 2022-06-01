На сході ЗСУ ліквідували 38 окупантів, знищили їхню техніку та склад з боєприпасами

На сході ЗСУ ліквідували 38 окупантів, знищили їхню техніку та склад з боєприпасами

Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські військові здійснили одну атаку.

Українські захисники успішно її відбили та завдали ворогу втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 38

БТР – 1

ББМ – 1

артилерійських систем – 1

мінометів – 2

АТТ – 2

БПЛА – 1

екіпажів БпАК – 1

Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад із боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів. Українські захисники помітили в одній із зон бойових дій російську техніку та успішно її ліквідували.

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