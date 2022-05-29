На сході ЗСУ ліквідували 39 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 29 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артилерійських систем – 2
- АТТ – 3
- паливозаправників – 1
- БПЛА – 3
Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.
Нагадаємо, стало відомо, що під час російського вторгнення Збройні Сили України ліквідували полковника Володимира Іванова, співробітника пресслужби Міноборони Росії.
Читайте також:
- Посли ЄС знову не змогли запровадити шостий пакет санкцій проти РФ
- Джонсон закликав світ виступити єдиним фронтом проти путінської агресії
- Ірина Верещук відповіла, що робити цивільним, які живуть на окупованих територіях