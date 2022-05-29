На сході ЗСУ ліквідували 39 окупантів та знищили їхню техніку

На сході ЗСУ ліквідували 39 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 29 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 39

БМП – 1

БТР – 1

ББМ – 5

артилерійських систем – 2

АТТ – 3

паливозаправників – 1

БПЛА – 3

Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.

Нагадаємо, стало відомо, що під час російського вторгнення Збройні Сили України ліквідували полковника Володимира Іванова, співробітника пресслужби Міноборони Росії.

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