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На сході ЗСУ ліквідували 39 окупантів та знищили їхню техніку

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На сході ЗСУ ліквідували 39 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 29 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 39
  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • ББМ – 5
  • артилерійських систем – 2
  • АТТ – 3
  • паливозаправників – 1
  • БПЛА – 3

Окрім цього, українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.

Нагадаємо, стало відомо, що під час російського вторгнення Збройні Сили України ліквідували полковника Володимира Іванова, співробітника пресслужби Міноборони Росії.

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