На сході ЗСУ ліквідували 62 російських окупантів та знищили їхню техніку

На сході ЗСУ ліквідували 62 російських окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 25 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали ворогу чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 62

БТР – 1

артилерійських систем – 6

мінометів – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували інформацію про повномасштабний наступ російських військ на сході. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник пояснив, що на деяких ділянках окупанти дійсно отримали тимчасовий успіх, але чутки про масовий відступ ЗСУ – безпідставні.

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