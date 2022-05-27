На сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів та знищили їхню техніку

На сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 26 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали ворогу чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 87

БМП – 5

артилерійських систем – 3

мінометів – 2

АТТ – 3

вертольотів – 1

БПЛА – 1

Нагадаємо, у Донецькій області наступ на позиції Збройних сил України закінчився плачевно для роти російських окупантів. Українські захисники знищили 85% особового складу підрозділу і 70% техніки.

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