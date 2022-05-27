На сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 26 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали ворогу чималих втрат.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 87
- БМП – 5
- артилерійських систем – 3
- мінометів – 2
- АТТ – 3
- вертольотів – 1
- БПЛА – 1
Нагадаємо, у Донецькій області наступ на позиції Збройних сил України закінчився плачевно для роти російських окупантів. Українські захисники знищили 85% особового складу підрозділу і 70% техніки.
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