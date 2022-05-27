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На сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів та знищили їхню техніку

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На сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів та знищили їхню техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 26 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали ворогу чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 87
  • БМП – 5
  • артилерійських систем – 3
  • мінометів – 2
  • АТТ – 3
  • вертольотів – 1
  • БПЛА – 1

Нагадаємо, у Донецькій області наступ на позиції Збройних сил України закінчився плачевно для роти російських окупантів. Українські захисники знищили 85% особового складу підрозділу і 70% техніки.

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