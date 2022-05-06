На сході ЗСУ протягом доби ліквідували 15 окупантів, знищили їхню техніку і склад з боєприпасами

На сході ЗСУ протягом доби ліквідували 15 окупантів, знищили їхню техніку і склад з боєприпасами

Російська армія не полишає спроб захопити схід України, та наші захисники продовжують героїчно бити агресора.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники України продовжують стримувати російського агресора.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Протягом доби, 6 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників. Втрати ворога складають:

особового складу – 15

БТР – 1

ББМ – 1

БМП – 1

артилерійські системи – 5

АТ – 1

БПЛА – 2

Нагадаємо, окупанти посилили обстріли Запорізької області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

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