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На сході ЗСУ протягом доби ліквідували 15 окупантів, знищили їхню техніку і склад з боєприпасами

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На сході ЗСУ протягом доби ліквідували 15 окупантів, знищили їхню техніку і склад з боєприпасами

Операція об'єднаних сил / Facebook

Російська армія не полишає спроб захопити схід України, та наші захисники продовжують героїчно бити агресора.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники України продовжують стримувати російського агресора.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Протягом доби, 6 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників. Втрати ворога складають:

  • особового складу – 15
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • БМП – 1
  • артилерійські системи – 5
  • АТ – 1
  • БПЛА – 2

Нагадаємо, окупанти посилили обстріли Запорізької області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

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