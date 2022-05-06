На сході ЗСУ протягом доби ліквідували 15 окупантів, знищили їхню техніку і склад з боєприпасами

Російська армія не полишає спроб захопити схід України, та наші захисники продовжують героїчно бити агресора.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники України продовжують стримувати російського агресора.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Протягом доби, 6 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників. Втрати ворога складають:
- особового складу – 15
- БТР – 1
- ББМ – 1
- БМП – 1
- артилерійські системи – 5
- АТ – 1
- БПЛА – 2
Нагадаємо, окупанти посилили обстріли Запорізької області: ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі.
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