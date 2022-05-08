На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – до 190
- танків – 15
- БМП – 12
- БТР – 12
- ББМ – 1
- МТЛБ – 1
- мінометні розрахунки – 1
- АТТ – 6
- паливозаправники – 1
- БПЛА – 2
Нагадаємо, на Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії росіяни намагалися взяти під повний контроль Олександрівку. Також за підтримки артилерії окупанти хотіли закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Проте успіху не мали.
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