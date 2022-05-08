На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів

На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – до 190

танків – 15

БМП – 12

БТР – 12

ББМ – 1

МТЛБ – 1

мінометні розрахунки – 1

АТТ – 6

паливозаправники – 1

БПЛА – 2

Нагадаємо, на Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії росіяни намагалися взяти під повний контроль Олександрівку. Також за підтримки артилерії окупанти хотіли закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Проте успіху не мали.

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