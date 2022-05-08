Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів

Дата публікації
Перегляди
2315
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів

Getty Images

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – до 190
  • танків – 15
  • БМП – 12
  • БТР – 12
  • ББМ – 1
  • МТЛБ – 1
  • мінометні розрахунки – 1
  • АТТ – 6
  • паливозаправники – 1
  • БПЛА – 2

Нагадаємо, на Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії росіяни намагалися взяти під повний контроль Олександрівку. Також за підтримки артилерії окупанти хотіли закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Проте успіху не мали.

Читайте також:

Наступна публікація