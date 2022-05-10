На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 260 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – до 260
- танків – 4
- БТР – 2
- БМП – 2
- САУ – 4
- АТТ – 7
- БПЛА – 2
Нагадаємо, ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Утім, успіху не має.
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