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На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 260 окупантів

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На сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 260 окупантів

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – до 260
  • танків – 4
  • БТР – 2
  • БМП – 2
  • САУ – 4
  • АТТ – 7
  • БПЛА – 2

Нагадаємо, ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Утім, успіху не має.

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