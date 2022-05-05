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На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 32 окупантів

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На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 32 окупантів

Getty Images

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 32
  • танки – 3
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • АТТ – 1
  • БПЛА – 2

Нагадаємо, на Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну та взяти під повний контроль місто Рубіжне.

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