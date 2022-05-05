На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 32 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 32
- танки – 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- БПЛА – 2
Нагадаємо, на Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну та взяти під повний контроль місто Рубіжне.
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