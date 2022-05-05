На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 32 окупантів

На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 32 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 32

танки – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТТ – 1

БПЛА – 2

Нагадаємо, на Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну та взяти під повний контроль місто Рубіжне.

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