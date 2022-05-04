На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 4 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 36
- БМП – 2
- БТР – 2
- АТ – 3
Нагадаємо, російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.
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