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На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів

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На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 4 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 36
  • БМП – 2
  • БТР – 2
  • АТ – 3

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

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