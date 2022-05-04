На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів

На сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 4 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 36

БМП – 2

БТР – 2

АТ – 3

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

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