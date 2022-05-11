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На сході ЗСУ відбили п'ять атак ворога та ліквідували 250 окупантів

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На сході ЗСУ відбили п'ять атак ворога та ліквідували 250 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 11 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – до 250
  • танків – 6
  • БМП – 1
  • БТР – 2
  • ББМ – 2
  • АТТ – 7

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. Противник не може проводити ротацію до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".

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