На сході ЗСУ відбили п'ять атак ворога та ліквідували 250 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 11 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – до 250
- танків – 6
- БМП – 1
- БТР – 2
- ББМ – 2
- АТТ – 7
"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. Противник не може проводити ротацію до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
Читайте також: