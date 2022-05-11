На сході ЗСУ відбили п'ять атак ворога та ліквідували 250 окупантів

На сході ЗСУ відбили п'ять атак ворога та ліквідували 250 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 11 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – до 250

танків – 6

БМП – 1

БТР – 2

ББМ – 2

АТТ – 7

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. Противник не може проводити ротацію до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".

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