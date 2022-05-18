На сході ЗСУ відбили сім атак ворога та ліквідували 220 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 18 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили сім атак.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – до 220
- танків – 2
- БМП – 2
- БПЛА – 1
Нагадаємо, українським захисникам також вдалося знищити російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".
Читайте також: