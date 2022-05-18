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На сході ЗСУ відбили сім атак ворога та ліквідували 220 окупантів

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На сході ЗСУ відбили сім атак ворога та ліквідували 220 окупантів

facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 18 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили сім атак.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – до 220
  • танків – 2
  • БМП – 2
  • БПЛА – 1

Нагадаємо, українським захисникам також вдалося знищити російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

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