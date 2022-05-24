На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 180 окупантів

На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 180 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 24 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – до 180

танків – 2

БМП – 5

БТР – 3

артилерійських систем – 3

мінометів – 3

БПЛА – 3

Нагадаємо, військовий мобільний госпіталь, який надає допомогу військовослужбовцям на Східному напрямку, отримав гуманітарний вантаж. Вантаж складався з ліків, дезінфекційних розчинів, перев’язувальних матеріалів, медичних розхідників, засобів для тимчасової зупинки кровотечі, харчових продуктів, спальних мішків та карематів.

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