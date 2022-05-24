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На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 180 окупантів

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На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 180 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 24 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – до 180
  • танків – 2
  • БМП – 5
  • БТР – 3
  • артилерійських систем – 3
  • мінометів – 3
  • БПЛА – 3

Нагадаємо, військовий мобільний госпіталь, який надає допомогу військовослужбовцям на Східному напрямку, отримав гуманітарний вантаж. Вантаж складався з ліків, дезінфекційних розчинів, перев’язувальних матеріалів, медичних розхідників, засобів для тимчасової зупинки кровотечі, харчових продуктів, спальних мішків та карематів.

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