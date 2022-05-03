На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 40 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, та українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 40
- танків – 5
- БМП – 2
- АТ – 7
- мінометних розрахунків – 1
Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.
Нагадаємо, противник не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.
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