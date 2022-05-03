На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 40 окупантів

На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 40 окупантів

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, та українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 40

танків – 5

БМП – 2

АТ – 7

мінометних розрахунків – 1

Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, противник не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.

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