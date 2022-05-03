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На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 40 окупантів

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На сході ЗСУ відбили три атаки ворога та ліквідували 40 окупантів

Операція об'єднаних сил / Facebook

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, та українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 40
  • танків – 5
  • БМП – 2
  • АТ – 7
  • мінометних розрахунків – 1

Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, противник не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.

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